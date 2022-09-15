Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними. за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 15 вересня 2022 року – російські армійці зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 53 850 (+200 за добу)
  • танків ‒ 2193 (+13 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 4 682 (+17 за добу)
  • артилерійських систем – 1 295 (+5 за добу)
  • РСЗВ – 311
  • засоби ППО ‒ 167
  • літаків – 250 (+4 за добу)
  • гелікоптерів – 215
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908
  • крилаті ракети ‒ 233
  • кораблі/катери ‒ 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 522 (+21 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 120

Протягом минулої доби, 14 вересня, найбільших втрат окупанти зазнали на двох напрямках – Криворізькому та Миколаївському.