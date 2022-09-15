В Україні триває 204-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 53 850 російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними. за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 15 вересня 2022 року – російські армійці зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 53 850 (+200 за добу)

танків ‒ 2193 (+13 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4 682 (+17 за добу)

артилерійських систем – 1 295 (+5 за добу)

РСЗВ – 311

засоби ППО ‒ 167

літаків – 250 (+4 за добу)

гелікоптерів – 215

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908

крилаті ракети ‒ 233

кораблі/катери ‒ 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 522 (+21 за добу)

спеціальна техніка ‒ 120

Протягом минулої доби, 14 вересня, найбільших втрат окупанти зазнали на двох напрямках – Криворізькому та Миколаївському.