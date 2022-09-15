Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними. за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 15 вересня 2022 року – російські армійці зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 53 850 (+200 за добу)
- танків ‒ 2193 (+13 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4 682 (+17 за добу)
- артилерійських систем – 1 295 (+5 за добу)
- РСЗВ – 311
- засоби ППО ‒ 167
- літаків – 250 (+4 за добу)
- гелікоптерів – 215
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908
- крилаті ракети ‒ 233
- кораблі/катери ‒ 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 522 (+21 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 120
Протягом минулої доби, 14 вересня, найбільших втрат окупанти зазнали на двох напрямках – Криворізькому та Миколаївському.
- Станом на початок 204-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.