Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 17 грудня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 97 690 (+420 за добу)
- танків ‒ 2 985 (+5 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5 958 (+6 за добу)
- артилерійських систем – 1 947 (+1 за добу)
- РСЗВ – 410
- засобів ППО – 211
- літаків – 281
- гелікоптерів – 264
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 648
- крилатих ракет – 653 (+61 за добу)
- кораблів/катерів – 16
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 577 (+14 за добу)
- спеціальної техніки – 174 (+2 за добу)
За даними українського Генштабу, росіяни почали передислокацію окремих підрозділів та відводять частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки. Серед місцевих жителів окупанти поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року.
- Станом на ранок 17 грудня 2022 року 450 дітей загинули та понад 863 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в Україні.
- Протягом 16 грудня у Донецькій області внаслідок російських обстрілів було поранено трьох осіб.