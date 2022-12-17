В Україні триває 297-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 97 690 російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 17 грудня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу – близько 97 690 (+420 за добу)

танків ‒ 2 985 (+5 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 5 958 (+6 за добу)

артилерійських систем – 1 947 (+1 за добу)

РСЗВ – 410

засобів ППО – 211

літаків – 281

гелікоптерів – 264

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 648

крилатих ракет – 653 (+61 за добу)

кораблів/катерів – 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 577 (+14 за добу)

спеціальної техніки – 174 (+2 за добу)

За даними українського Генштабу, росіяни почали передислокацію окремих підрозділів та відводять частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки. Серед місцевих жителів окупанти поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року.