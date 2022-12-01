Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Відповідно до оновлених даних, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 1 грудня 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 89 440 (+560 за добу)
– танків ‒ 2 915 (+1 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 5 877 (+5 за добу)
– артилерійських систем – 1 904 (+2 за добу)
– РСЗВ – 395
– засоби ППО ‒ 210
– літаків – 280
– гелікоптерів – 261
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 562
– крилаті ракети ‒ 531
– кораблі/катери ‒ 16
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 441 (+12 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 163
- В Україні розпочалася 281-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За минулу добу українські захисники відбили дванадцять атак противника у Луганській та Донецькій областях.