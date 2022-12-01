В Україні триває 281-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські воїни ліквідували понад 89 тисяч російських окупантів та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Відповідно до оновлених даних, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 1 грудня 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 89 440 (+560 за добу)

– танків ‒ 2 915 (+1 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 5 877 (+5 за добу)

– артилерійських систем – 1 904 (+2 за добу)

– РСЗВ – 395

– засоби ППО ‒ 210

– літаків – 280

– гелікоптерів – 261

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 562

– крилаті ракети ‒ 531

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 441 (+12 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 163