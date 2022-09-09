В Україні триває 198-ма доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час війська окупантів втратили майже 52 тисячі своїх бійців.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за період повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 9 вересня 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 51 900 (+650 за добу)

танків ‒ 2122 (+10 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4575 (+18 за добу)

артилерійських систем – 1237 (+11 за добу)

РСЗВ – 306 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 159

літаків – 239

гелікоптерів – 211 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4 за добу)

крилаті ракети ‒ 214

кораблі/катери ‒ 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3399 (+55 за добу)

спеціальна техніка ‒ 114 (+4 за добу)

Протягом минулої доби, 8 вересня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на двох напрямках: Харківському та Донецькому.