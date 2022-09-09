Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, за період повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 9 вересня 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 51 900 (+650 за добу)
- танків ‒ 2122 (+10 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4575 (+18 за добу)
- артилерійських систем – 1237 (+11 за добу)
- РСЗВ – 306 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 159
- літаків – 239
- гелікоптерів – 211 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4 за добу)
- крилаті ракети ‒ 214
- кораблі/катери ‒ 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3399 (+55 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 114 (+4 за добу)
Протягом минулої доби, 8 вересня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на двох напрямках: Харківському та Донецькому.
- Станом на початок 198-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили наступ противника в районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске, Майорськ, Безіменне та Кам’янка.