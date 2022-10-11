Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 11 жовтня 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 63 110 (+240 за добу)
  • танків ‒ 2 504 (+9 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 5 162 (+13 за добу)
  • артилерійських систем – 1 496 (+10 за добу)
  • РСЗВ – 353
  • засоби ППО ‒ 181
  • літаків – 268 (+1 за добу)
  • гелікоптерів – 235
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 114 (+17 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 295 (+46 за добу)
  • кораблі/катери ‒ 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 916 (+8 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 136

Протягом минулої доби, 10 жовтня, найбільших втрат окупанти зазнали на трьох напрямках – Бахмутському, Авдіївському та Краматорському.