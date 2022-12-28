Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 28 грудня 2022 року – війська російських окупантів зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 103 770 (+550 за добу)
– танків ‒ 3 017 (+1 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 6 037 (+13 за добу)
– артилерійських систем – 1 999 (+1 за добу)
– РСЗВ – 418
– засоби ППО ‒ 212
– літаків – 283
– гелікоптерів – 267
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707
– крилаті ракети ‒ 653
– кораблі/катери ‒ 16
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 660 (+8 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 179
- За інформацією українського Генштабу, у тимчасово окупованому Севастополі росіяни активізували агітацію щодо вступу на військову службу за контрактом до збройних сил Російської Федерації.