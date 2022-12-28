Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 28 грудня 2022 року – війська російських окупантів зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 103 770 (+550 за добу)

– танків ‒ 3 017 (+1 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 6 037 (+13 за добу)

– артилерійських систем – 1 999 (+1 за добу)

– РСЗВ – 418

– засоби ППО ‒ 212

– літаків – 283

– гелікоптерів – 267

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707

– крилаті ракети ‒ 653

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 660 (+8 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 179