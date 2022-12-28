В Україні триває 308-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували вже понад 103 тисячі російських загарбників та тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 28 грудня 2022 року – війська російських окупантів зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 103 770 (+550 за добу)

– танків ‒ 3 017 (+1 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 6 037 (+13 за добу)

– артилерійських систем – 1 999 (+1 за добу)

– РСЗВ – 418

– засоби ППО ‒ 212

– літаків – 283

– гелікоптерів – 267

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707

– крилаті ракети ‒ 653

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 660 (+8 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 179