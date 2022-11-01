В Україні триває 251-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували вже понад 72 тисячі окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 1 листопада 2022 року – російські загарбники зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 72 470 (+650 за добу)

танків ‒ 2 698 (+12 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 5 501 (+16 за добу)

артилерійських систем – 1 730 (+2 за добу)

РСЗВ – 383

засоби ППО ‒ 197

літаків – 276 (+1 за добу)

гелікоптерів – 257 (+4 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 415 (+2 за добу)

крилаті ракети ‒ 397 (+45 за добу)

кораблі/катери ‒ 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 143 (+15 за добу)

спеціальна техніка ‒ 154

Протягом минулої доби, 31 жовтня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на двох напрямках – Авдіївському та Бахмутському.