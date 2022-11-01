Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 1 листопада 2022 року – російські загарбники зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 72 470 (+650 за добу)
- танків ‒ 2 698 (+12 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5 501 (+16 за добу)
- артилерійських систем – 1 730 (+2 за добу)
- РСЗВ – 383
- засоби ППО ‒ 197
- літаків – 276 (+1 за добу)
- гелікоптерів – 257 (+4 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 415 (+2 за добу)
- крилаті ракети ‒ 397 (+45 за добу)
- кораблі/катери ‒ 16
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 143 (+15 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 154
Протягом минулої доби, 31 жовтня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на двох напрямках – Авдіївському та Бахмутському.
- Станом на початок 251-ої доби повномасштабного російського вторгнення, окупанти не припиняють ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках на Донеччині.