Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 1 листопада 2022 року – російські загарбники зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 72 470 (+650 за добу)
  • танків ‒ 2 698 (+12 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 5 501 (+16 за добу)
  • артилерійських систем – 1 730 (+2 за добу)
  • РСЗВ – 383
  • засоби ППО ‒ 197
  • літаків – 276 (+1 за добу)
  • гелікоптерів – 257 (+4 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 415 (+2 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 397 (+45 за добу)
  • кораблі/катери ‒ 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 143 (+15 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 154

Протягом минулої доби, 31 жовтня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на двох напрямках – Авдіївському та Бахмутському.