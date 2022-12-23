Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними за час широкомасштабного протистояння – з 24 лютого 2022 року по 23 грудня 2022 року – війська російських окупантів зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 100 950 (+550 за добу)
– танків ‒ 3 005 (+2 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 5 986 (+5 за добу)
– артилерійських систем – 1 984 (+6 за добу)
– РСЗВ – 414 (+1 за добу)
– засоби ППО ‒ 212
– літаків – 283
– гелікоптерів – 267
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 698 (+5 за добу)
– крилаті ракети ‒ 653
– кораблі/катери ‒ 16
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 617 (+2 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 178
- За інформацією українського Генштабу, російські армійці здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій вздовж автошляху Красноперекопськ – Джанкой, що на території тимчасово окупованого Криму.