В Україні триває 315-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські воїни ліквідували майже 109 тисяч російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час широкомасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 4 січня 2022 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу — близько 108 910 (+720 за добу)

– танків — 3 038 (+2 за добу)

– бойових броньованих машин — 6 106 (+6 за добу)

– артилерійських систем — 2 039 (+6 за добу)

– РСЗВ — 424

– засоби ППО — 215 (+1 за добу)

– літаків — 283

– гелікоптерів — 270

– БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 842 (+3 за добу)

– крилаті ракети — 723

– кораблі/катери — 16

– автомобільної техніки та автоцистерн — 4 745 (+10 за добу)

– спеціальна техніка — 181