Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час широкомасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 4 січня 2022 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу — близько 108 910 (+720 за добу)
– танків — 3 038 (+2 за добу)
– бойових броньованих машин — 6 106 (+6 за добу)
– артилерійських систем — 2 039 (+6 за добу)
– РСЗВ — 424
– засоби ППО — 215 (+1 за добу)
– літаків — 283
– гелікоптерів — 270
– БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 842 (+3 за добу)
– крилаті ракети — 723
– кораблі/катери — 16
– автомобільної техніки та автоцистерн — 4 745 (+10 за добу)
– спеціальна техніка — 181
- 2 січня ЗСУ завдали ударів по російських окупантах на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Знищено 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено 2 пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців ЗС РФ.