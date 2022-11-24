В Україні триває 274-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували понад 85 тисяч загарбників та тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 24 листопад 2022 року – армія РФ зазнала таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 85 720 (+310 за добу)

танків ‒ 2 898 (+1 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 5 837 (+7 за добу)

артилерійських систем – 1 889 (+2 за добу)

РСЗВ – 395

засоби ППО ‒ 209

літаків – 278

гелікоптерів – 261

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 547 (+10 за добу)

крилаті ракети ‒ 531 (+51 за добу)

кораблі/катери ‒ 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 400 (+4 за добу)

спеціальна техніка ‒ 161

Протягом минулої доби, 23 листопада, російські окупанти зазнали найбільших втрат на трьох напрямках – Авдіївському, Бахмутському та Лиманському.