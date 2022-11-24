Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 24 листопад 2022 року – армія РФ зазнала таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 85 720 (+310 за добу)
  • танків ‒ 2 898 (+1 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 5 837 (+7 за добу)
  • артилерійських систем – 1 889 (+2 за добу)
  • РСЗВ – 395
  • засоби ППО ‒ 209
  • літаків – 278
  • гелікоптерів – 261
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 547 (+10 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 531 (+51 за добу)
  • кораблі/катери ‒ 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 400 (+4 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 161

Протягом минулої доби, 23 листопада, російські окупанти зазнали найбільших втрат на трьох напрямках – Авдіївському, Бахмутському та Лиманському.