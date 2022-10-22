Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 22 жовтня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 67 070 (+320 за добу)
- танків ‒ 2 579 (+6 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5 266 (+8 за добу)
- артилерійських систем – 1 653 (+5 за добу)
- РСЗВ – 373 (+1 за добу)
- засобів ППО – 189
- літаків – 270 (+1 за добу)
- гелікоптерів – 243
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 341 (+16 за добу)
- крилатих ракет – 329
- кораблів/катерів – 16
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4021 (+15 за добу)
- спеціальної техніки – 148 (+1 за добу)
Станом на початок 241-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили низку атак окупантів у населених пунктах Луганської та Донецької областей.
- Протягом ночі 22 жовтня в небі над Україною було знищено 11 дронів-камікадзе. Більшість – над Миколаївською областю.
- Протягом ночі 22 жовтня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Завдано чимало руйнувань.