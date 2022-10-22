В Україні триває 241-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 67 070 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 22 жовтня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу – близько 67 070 (+320 за добу)

танків ‒ 2 579 (+6 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 5 266 (+8 за добу)

артилерійських систем – 1 653 (+5 за добу)

РСЗВ – 373 (+1 за добу)

засобів ППО – 189

літаків – 270 (+1 за добу)

гелікоптерів – 243

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 341 (+16 за добу)

крилатих ракет – 329

кораблів/катерів – 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4021 (+15 за добу)

спеціальної техніки – 148 (+1 за добу)

Станом на початок 241-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили низку атак окупантів у населених пунктах Луганської та Донецької областей.