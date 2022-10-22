Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 22 жовтня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 67 070 (+320 за добу)
  • танків ‒ 2 579 (+6 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 5 266 (+8 за добу)
  • артилерійських систем – 1 653 (+5 за добу)
  • РСЗВ – 373 (+1 за добу)
  • засобів ППО – 189
  • літаків – 270 (+1 за добу)
  • гелікоптерів – 243
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 341 (+16 за добу)
  • крилатих ракет – 329
  • кораблів/катерів – 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн –  4021 (+15 за добу)
  • спеціальної техніки – 148 (+1 за добу)

Станом на початок 241-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили низку атак окупантів у населених пунктах Луганської та Донецької областей.