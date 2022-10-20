Втрати ворога: за добу українські захисники ліквідували 370 російських армійців

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Відповідно до оновлених даних. за час повномасштабної війни – з 24 лютого 2022 року по 20 жовтня 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 66 650 (+370 за добу)
– танків ‒ 2 567 (+13 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 5 255 (+20 за добу)
– артилерійських систем – 1 646 (+9 за добу)
– РСЗВ – 372
– засоби ППО ‒ 189
– літаків – 269
– гелікоптерів – 243 (+1 за добу)
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 311 (+25 за добу)
– крилаті ракети ‒ 329 (+6 за добу)
– кораблі/катери ‒ 16
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 005 (+9 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 147 (+1 за добу)
- Завдяки інформації українців вдалося ліквідувати кількох російських генералів. Також пересічні громадяни посприяли знищенню сотень одиниць ворожої техніки.