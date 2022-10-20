Втрати ворога: за добу українські захисники ліквідували 370 російських армійців

В Україні триває 239-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські воїни ліквідували 66 650 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Відповідно до оновлених даних. за час повномасштабної війни – з 24 лютого 2022 року по 20 жовтня 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 66 650 (+370 за добу)

– танків ‒ 2 567 (+13 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 5 255 (+20 за добу)

– артилерійських систем – 1 646 (+9 за добу)

– РСЗВ – 372

– засоби ППО ‒ 189

– літаків – 269

– гелікоптерів – 243 (+1 за добу)

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 311 (+25 за добу)

– крилаті ракети ‒ 329 (+6 за добу)

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 005 (+9 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 147 (+1 за добу)