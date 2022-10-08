Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 8 жовтня 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 62 060 (+380 за добу)
- танків ‒ 2 472 (+6 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5 111 (+17 за добу)
- артилерійських систем – 1 459 (+4 за добу)
- РСЗВ – 345 (+1 за добу)
- засобів ППО – 180 (+3 за добу)
- літаків – 266
- гелікоптерів – 234 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 079 (+12 за добу)
- крилатих ракет – 246
- кораблів/катерів – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 875 (+13 за добу)
- спеціальної техніки – 136 (+1 за добу)
Минулої доби, 7 жовтня, окупанти зазнали найбільших втрат на трьох напрямках – Донецькому, Бахмутському та Краматорському.
- Станом на початок 227-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Озерянівка, Зайцеве, Одрадівка, Андріївка, Первомайське, Красногорівка, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди.