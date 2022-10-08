В Україні триває 227-ма доба повномасштабної російсько-української війни. За цей період часу українські воїни ліквідували вже понад 62 тисячі окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 8 жовтня 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу – близько 62 060 (+380 за добу)

танків ‒ 2 472 (+6 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 5 111 (+17 за добу)

артилерійських систем – 1 459 (+4 за добу)

РСЗВ – 345 (+1 за добу)

засобів ППО – 180 (+3 за добу)

літаків – 266

гелікоптерів – 234 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 079 (+12 за добу)

крилатих ракет – 246

кораблів/катерів – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 875 (+13 за добу)

спеціальної техніки – 136 (+1 за добу)

Минулої доби, 7 жовтня, окупанти зазнали найбільших втрат на трьох напрямках – Донецькому, Бахмутському та Краматорському.