В Україні триває 275-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 86 150 російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 25 листопада 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу – близько 86 150 (+430 за добу)

танків ‒ 2 899 (+1 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 5 844 (+5 за добу)

артилерійських систем – 1 895 (+6 за добу)

РСЗВ – 395

засобів ППО – 209

літаків – 278

гелікоптерів – 261

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 553 (+6 за добу)

крилатих ракет – 531

кораблів/катерів – 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 404 (+4 за добу)

спеціальної техніки – 163 (+2 за добу)

Протягом доби найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках.