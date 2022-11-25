Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 25 листопада 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 86 150 (+430 за добу)
  • танків ‒ 2 899 (+1 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 5 844 (+5 за добу)
  • артилерійських систем – 1 895 (+6 за добу)
  • РСЗВ – 395
  • засобів ППО – 209
  • літаків – 278
  • гелікоптерів – 261
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 553 (+6 за добу)
  • крилатих ракет – 531
  • кораблів/катерів – 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 404 (+4 за добу)
  • спеціальної техніки – 163 (+2 за добу)

Протягом доби найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках.