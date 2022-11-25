Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 25 листопада 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 86 150 (+430 за добу)
- танків ‒ 2 899 (+1 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5 844 (+5 за добу)
- артилерійських систем – 1 895 (+6 за добу)
- РСЗВ – 395
- засобів ППО – 209
- літаків – 278
- гелікоптерів – 261
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 553 (+6 за добу)
- крилатих ракет – 531
- кораблів/катерів – 16
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 404 (+4 за добу)
- спеціальної техніки – 163 (+2 за добу)
Протягом доби найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках.
- В Україні розпочалась 275-та доба повномасштабної російсько-української війни. За минулу добу українські воїни відбили наступ окупантів в одинадцяти населених пунктах на Донеччині та Луганщині.
- Станом на ранок 25 листопада 2022 року 440 дітей загинуло та понад 849 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в Україні.