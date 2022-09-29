В Україні триває 21-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські воїни ліквідували вже понад 58,5 тисячі російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 29 вересня 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 58 580 (+430 за добу)

танків ‒ 2325 (+13 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4909(+20 за добу)

артилерійських систем – 1385 (+4 за добу)

РСЗВ – 331

засоби ППО ‒ 175

літаків – 262

гелікоптерів – 224

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 995 (+6 за добу)

крилаті ракети ‒ 246 (+4 за добу)

кораблі/катери ‒ 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3751 (+9 за добу)

спеціальна техніка ‒ 131

Протягом минулої доби, 28 вересня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на двох напрямках – Краматорському та Донецькому.