В Україні триває 116-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські воїни ліквідували вже понад 57 тисяч окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними. у період повномасштабного протистояння – з 24 лютого 2022 року по 27 вересня 2022 року – російська армія зазнала таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 57 750 (+550 за добу)

танків ‒ 2 306 (+16 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4 881 (+24 за добу)

артилерійських систем – 1 378 (+9 за добу)

РСЗВ – 331 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 175 (+3 за добу)

літаків – 261 (+1 за добу)

гелікоптерів – 224

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7 за добу)

крилаті ракети ‒ 241

кораблі/катери ‒ 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 730 (+19 за добу)

спеціальна техніка ‒ 131

Протягом минулої доби, 26 вересня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на двох напрямках – Краматорському та Донецькому.