Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними. у період повномасштабного протистояння – з 24 лютого 2022 року по 27 вересня 2022 року – російська армія зазнала таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 57 750 (+550 за добу)
- танків ‒ 2 306 (+16 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4 881 (+24 за добу)
- артилерійських систем – 1 378 (+9 за добу)
- РСЗВ – 331 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 175 (+3 за добу)
- літаків – 261 (+1 за добу)
- гелікоптерів – 224
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7 за добу)
- крилаті ракети ‒ 241
- кораблі/катери ‒ 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 730 (+19 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 131
Протягом минулої доби, 26 вересня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на двох напрямках – Краматорському та Донецькому.
Станом на початок 216-ої доби повномасштабноо російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам’янка, Первомайське.