Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними. у період повномасштабного протистояння – з 24 лютого 2022 року по 27 вересня 2022 року – російська армія зазнала таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 57 750 (+550 за добу)
  • танків ‒ 2 306 (+16 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 4 881 (+24 за добу)
  • артилерійських систем – 1 378 (+9 за добу)
  • РСЗВ – 331 (+1 за добу)
  • засоби ППО ‒ 175 (+3 за добу)
  • літаків – 261 (+1 за добу)
  • гелікоптерів – 224
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 241
  • кораблі/катери ‒ 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 730 (+19 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 131

Протягом минулої доби, 26 вересня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на двох напрямках – Краматорському та Донецькому.

Станом на початок 216-ої доби повномасштабноо російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам’янка, Первомайське.