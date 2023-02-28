Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 28 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 149 240 (+550 за добу)
- танків ‒ 3 388 (+3 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 630 (+9 за добу)
- артилерійських систем – 2 383 (+3 за добу)
- РСЗВ – 478 (+3 за добу)
- засоби ППО ‒ 247
- літаків – 300
- гелікоптерів – 288
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3 за добу)
- крилаті ракети ‒ 873
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 230
Також за даними Генштабу, протягом минулої доби підрозділи Сил оборони знищили 11 іранських ударних БпЛА типу “Шахед-136” та 1 – типу “Зала”.
Українська авіація завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та дві позиції протиповітряної оборони.
- Директор ЦРУ США Вільям Бернс говорячи про війну загалом і становище на фронті, сказав, що президент Росії Володимир Путін усвідомлює, що найближчим часом не зможе здобути перемогу у війні на території України, проте й дозволити РФ зазнати поразки теж не може.