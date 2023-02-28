В Україні триває 370-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїнам ЗСУ вдалось ліквідувати понад 149 тисяч російських окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 28 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 149 240 (+550 за добу)

танків ‒ 3 388 (+3 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 630 (+9 за добу)

артилерійських систем – 2 383 (+3 за добу)

РСЗВ – 478 (+3 за добу)

засоби ППО ‒ 247

літаків – 300

гелікоптерів – 288

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3 за добу)

крилаті ракети ‒ 873

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4 за добу)

спеціальна техніка ‒ 230

Також за даними Генштабу, протягом минулої доби підрозділи Сил оборони знищили 11 іранських ударних БпЛА типу “Шахед-136” та 1 – типу “Зала”.

Українська авіація завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та дві позиції протиповітряної оборони.