Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За останніми даними, за час повномасштабної російської війни – з 24 лютого 2022 року по 9 листопада 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 77 950 (+780 за добу)
– танків ‒ 2 801 (+15 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 5 666 (+12 за добу)
– артилерійських систем – 1 802 (+11 за добу)
– РСЗВ – 393 (+2 за добу)
– засоби ППО ‒ 205 (+2 за добу)
– літаків – 278
– гелікоптерів – 260
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 483(+7 за добу)
– крилаті ракети ‒ 399
– кораблі/катери ‒ 16
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 227 (+11 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 159
- Станом на початок 259-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили атаки окупантів у населених пунктах Донеччини та Луганщини.