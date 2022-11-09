Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За останніми даними, за час повномасштабної російської війни – з 24 лютого 2022 року по 9 листопада 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 77 950 (+780 за добу)

– танків ‒ 2 801 (+15 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 5 666 (+12 за добу)

– артилерійських систем – 1 802 (+11 за добу)

– РСЗВ – 393 (+2 за добу)

– засоби ППО ‒ 205 (+2 за добу)

– літаків – 278

– гелікоптерів – 260

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 483(+7 за добу)

– крилаті ракети ‒ 399

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 227 (+11 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 159