В Україні триває 322-га доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські воїни ліквідували майже 113 тисяч російських загарбників та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 11 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 112 960 (+490 за добу)

– танків ‒ 3 094 (+10 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+5 за добу)

– артилерійських систем – 2 078 (+5 за добу)

– РСЗВ – 437 (+3 за добу)

– засоби ППО ‒ 217

– літаків – 285

– гелікоптерів – 275

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 862 (+2 за добу)

– крилаті ракети ‒ 723

– кораблі/катери ‒ 17

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+9 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 184 (+1 за добу)