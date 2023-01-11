Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 11 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 112 960 (+490 за добу)
– танків ‒ 3 094 (+10 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+5 за добу)
– артилерійських систем – 2 078 (+5 за добу)
– РСЗВ – 437 (+3 за добу)
– засоби ППО ‒ 217
– літаків – 285
– гелікоптерів – 275
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 862 (+2 за добу)
– крилаті ракети ‒ 723
– кораблі/катери ‒ 17
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+9 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 184 (+1 за добу)
- Майже 1500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з “Росатомом”, позбавлені перепусток та доступу на підприємство. Загарбники шукають нових працівників для АЕС на території РФ та готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої “націоналізації” квартир місцевих жителів, які виїхали.