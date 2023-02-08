Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Відповідно до оновлених даних, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 8 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 134 100 (+910 за добу)
- танків ‒ 3 253 (+8 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 458 (+15 за добу)
- артилерійських систем – 2 236 (+4 за добу)
- РСЗВ – 461
- засоби ППО ‒ 228 (+1 за добу)
- літаків – 295 (+1 за добу)
- гелікоптерів – 285 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 961 (+3 за добу)
- крилаті ракети ‒ 796
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 112 (+5 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 211 (+3 за добу)
За даними Генштабу, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Також наші захисники знищили російський штурмовик СУ-25, вертоліт Мі-24 та 2 ворожі БПЛА типу “Орлан”. Наші артилеристи та ракетники уразили 2 пункти управління ворога, 7 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів.
- В Україні офіційно продовжено строк дії воєнного стану та загальної мобілізації терміном на 90 днів.