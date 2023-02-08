В Україні триває 350-та доба повномасштабної російсько-української війни. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували понад 134 тисячі російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Відповідно до оновлених даних, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 8 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 134 100 (+910 за добу)

танків ‒ 3 253 (+8 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 458 (+15 за добу)

артилерійських систем – 2 236 (+4 за добу)

РСЗВ – 461

засоби ППО ‒ 228 (+1 за добу)

літаків – 295 (+1 за добу)

гелікоптерів – 285 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 961 (+3 за добу)

крилаті ракети ‒ 796

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 112 (+5 за добу)

спеціальна техніка ‒ 211 (+3 за добу)

За даними Генштабу, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Також наші захисники знищили російський штурмовик СУ-25, вертоліт Мі-24 та 2 ворожі БПЛА типу “Орлан”. Наші артилеристи та ракетники уразили 2 пункти управління ворога, 7 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів.