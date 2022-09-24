Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 24 вересня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 56 300 (+240 за добу)
- танків ‒ 2 262 (+8 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4 807 (+11 за добу)
- артилерійських систем – 1 361 (+6 за добу)
- РСЗВ – 327 (+1 за добу)
- засобів ППО – 170
- літаків – 255 (+1 за добу)
- гелікоптерів – 220 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6 за добу)
- крилатих ракет – 240
- кораблів/катерів – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 681 (+22 за добу)
- спеціальної техніки – 126
Протягом минулої доби, 23 вересня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
- Станом на початок 213-ої доби повномасштабного російського вторгнення воїни ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Кам’янка, Авдіївка та Опитне.
- Вночі 24 вересня російські окупанти завдали ракетного обстрілу по Запоріжжю. По місту випустили 5 ракет. Є жертва та поранені.
- Сьогодні вранці, 24 вересня, російські загарбники з реактивних систем залпового вогню “Град” та “Ураган” обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську громади у Нікопольському районі Дніпропетровської області.