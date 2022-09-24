В Україні триває 213-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 56 300 російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 24 вересня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу – близько 56 300 (+240 за добу)

танків ‒ 2 262 (+8 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4 807 (+11 за добу)

артилерійських систем – 1 361 (+6 за добу)

РСЗВ – 327 (+1 за добу)

засобів ППО – 170

літаків – 255 (+1 за добу)

гелікоптерів – 220 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6 за добу)

крилатих ракет – 240

кораблів/катерів – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 681 (+22 за добу)

спеціальної техніки – 126

Протягом минулої доби, 23 вересня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.