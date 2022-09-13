В Україні триває 202-га доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період час воїни ЗСУ ліквідували вже понад 53 тисячі російських окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, з 24 лютого 2022 року по 13 вересня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 53 300 (+350 за добу)

танків ‒ 2175 (+7 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4 662 (+22 за добу)

артилерійських систем – 1 279 (+10 за добу)

РСЗВ – 311

засоби ППО ‒ 165 (+3 за добу)

літаків – 244 (+1 за добу)

гелікоптерів – 213

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1 за добу)

крилаті ракети ‒ 233 (+17 за добу)

кораблі/катери ‒ 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 469 (+6 за добу)

спеціальна техніка ‒ 117

Протягом минулої доби, 12 вересня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на двох напрямках – Харківському та Донецькому.