Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, з 24 лютого 2022 року по 13 вересня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 53 300 (+350 за добу)
- танків ‒ 2175 (+7 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4 662 (+22 за добу)
- артилерійських систем – 1 279 (+10 за добу)
- РСЗВ – 311
- засоби ППО ‒ 165 (+3 за добу)
- літаків – 244 (+1 за добу)
- гелікоптерів – 213
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1 за добу)
- крилаті ракети ‒ 233 (+17 за добу)
- кораблі/катери ‒ 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 469 (+6 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 117
Протягом минулої доби, 12 вересня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на двох напрямках – Харківському та Донецькому.
- Станом на початок 202-ої доби повномасштабного російського вторгнення воїни ЗСУ успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка.