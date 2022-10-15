В Україні триває 234-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 64 700 російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 15 жовтня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу – близько 64 700 (+400 за добу)

танків ‒ 2 524 (+3 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 5 179 (+7 за добу)

артилерійських систем – 1 582 (+16 за добу)

РСЗВ – 365 (+3 за добу)

засобів ППО – 186

літаків – 268

гелікоптерів – 242 (+2 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 210 (+11 за добу)

крилатих ракет – 316

кораблів/катерів – 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 951 (+7 за добу)

спеціальної техніки – 142

Станом на початок 234-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїнам ЗСУ вдалося успішно відбити атаки противника в Донецькій області. Зокрема, в районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Спірне, Невельське, Мар’їнка, Білогорівка, Терни, Новомихайлівка та Красногорівка.