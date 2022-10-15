Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 15 жовтня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 64 700 (+400 за добу)
- танків ‒ 2 524 (+3 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5 179 (+7 за добу)
- артилерійських систем – 1 582 (+16 за добу)
- РСЗВ – 365 (+3 за добу)
- засобів ППО – 186
- літаків – 268
- гелікоптерів – 242 (+2 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 210 (+11 за добу)
- крилатих ракет – 316
- кораблів/катерів – 16
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 951 (+7 за добу)
- спеціальної техніки – 142
Станом на початок 234-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїнам ЗСУ вдалося успішно відбити атаки противника в Донецькій області. Зокрема, в районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Спірне, Невельське, Мар’їнка, Білогорівка, Терни, Новомихайлівка та Красногорівка.
- Протягом ночі 15 жовтня російські окупанти укотре обстрілювали Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок злочинних дій окупантів поранення отримали двоє осіб.
- Сьогодні вранці, 15 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Київській області.
- Вночі та під ранок 15 жовтня російські окупанти завдали масованих ударів по Запоріжжю. Спершу місто обстріляли дронами-камікадзе, а згодом – ракетами.