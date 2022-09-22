Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, за час повномасштабного російсько-українського протистояння – з 24 лютого 2022 року по 22 вересня 2022 року – війська окупантів зазнали таких втрат:
- особового складу ‒ близько 55 510 (+400 за добу)
- танків ‒ 2236 (+9 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4776 (+28 за добу)
- артилерійських систем – 1341 (+1 за добу)
- РСЗВ – 318
- засоби ППО ‒ 169 (+1 за добу)
- літаків – 253
- гелікоптерів – 218 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9 за добу)
- крилаті ракети ‒ 240 (+1 за добу)
- кораблі/катери ‒ 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 125
Протягом минулої доби, 21 вересня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на двох напрямках – Краматорському та Донецькому.
- Станом на початок 211-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка.