В Україні триває 211-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували вже понад 55,5 тисячі російських загарбників.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабного російсько-українського протистояння – з 24 лютого 2022 року по 22 вересня 2022 року – війська окупантів зазнали таких втрат:

особового складу ‒ близько 55 510 (+400 за добу)

танків ‒ 2236 (+9 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4776 (+28 за добу)

артилерійських систем – 1341 (+1 за добу)

РСЗВ – 318

засоби ППО ‒ 169 (+1 за добу)

літаків – 253

гелікоптерів – 218 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9 за добу)

крилаті ракети ‒ 240 (+1 за добу)

кораблі/катери ‒ 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20 за добу)

спеціальна техніка ‒ 125

Протягом минулої доби, 21 вересня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на двох напрямках – Краматорському та Донецькому.