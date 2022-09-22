Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабного російсько-українського протистояння – з 24 лютого 2022 року по 22 вересня 2022 року – війська окупантів зазнали таких втрат:

  • особового складу ‒ близько 55 510 (+400 за добу)
  • танків ‒ 2236 (+9 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 4776 (+28 за добу)
  • артилерійських систем – 1341 (+1 за добу)
  • РСЗВ – 318
  • засоби ППО ‒ 169 (+1 за добу)
  • літаків – 253
  • гелікоптерів – 218 (+1 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 240 (+1 за добу)
  • кораблі/катери ‒ 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 125

Протягом минулої доби, 21 вересня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на двох напрямках – Краматорському та Донецькому.