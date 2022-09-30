В Україні триває 219-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 59 080 російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 30 вересня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу – близько 59 080 (+500 за добу)

танків ‒ 2 338 (+13 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4 932 (+23 за добу)

артилерійських систем – 1 391 (+6 за добу)

РСЗВ – 333 (+2 за добу)

засобів ППО – 176 (+1 за добу)

літаків – 264 (+2 за добу)

гелікоптерів – 225 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 003 (+8 за добу)

крилатих ракет – 246

кораблів/катерів – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 768 (+17 за добу)

спеціальної техніки – 131

Протягом минулої доби, 29 вересня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.