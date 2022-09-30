Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 30 вересня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 59 080 (+500 за добу)
  • танків ‒ 2 338 (+13 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 4 932 (+23 за добу)
  • артилерійських систем – 1 391 (+6 за добу)
  • РСЗВ – 333 (+2 за добу)
  • засобів ППО – 176 (+1 за добу)
  • літаків – 264 (+2 за добу)
  • гелікоптерів – 225 (+1 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 003 (+8 за добу)
  • крилатих ракет – 246
  • кораблів/катерів – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 768 (+17 за добу)
  • спеціальної техніки – 131

Протягом минулої доби, 29 вересня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.