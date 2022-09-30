Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 30 вересня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 59 080 (+500 за добу)
- танків ‒ 2 338 (+13 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4 932 (+23 за добу)
- артилерійських систем – 1 391 (+6 за добу)
- РСЗВ – 333 (+2 за добу)
- засобів ППО – 176 (+1 за добу)
- літаків – 264 (+2 за добу)
- гелікоптерів – 225 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 003 (+8 за добу)
- крилатих ракет – 246
- кораблів/катерів – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 768 (+17 за добу)
- спеціальної техніки – 131
Протягом минулої доби, 29 вересня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
- Станом на початок 219-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безіменне.
- 29 вересня у Баштанському районі Миколаївщини воїни зенітної ракетної Одеської бригади збили два російські штурмовики Су-25.
- У ніч на 30 вересня російські окупанти обстріляли Миколаїв. Ударів завдали по спальному районі міста, поцілили у 9-поверхівку: поранення отримали щонайменше 8 осіб.