Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 1 жовтня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 5 9610 (+530 за добу)
  • танків ‒ 2 354 (+16 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 4 949 (+17 за добу)
  • артилерійських систем – 1 397 (+6 за добу)
  • РСЗВ – 336 (+3 за добу)
  • засобів ППО – 176
  • літаків – 264
  • гелікоптерів – 226 (+1 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 009 (+6 за добу)
  • крилатих ракет – 246
  • кораблів/катерів – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 786 (+18 за добу)
  • спеціальної техніки – 131

Протягом минулої доби, 30 вересня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.