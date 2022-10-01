В Україні триває 220-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 59 610 російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 1 жовтня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу – близько 5 9610 (+530 за добу)

танків ‒ 2 354 (+16 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4 949 (+17 за добу)

артилерійських систем – 1 397 (+6 за добу)

РСЗВ – 336 (+3 за добу)

засобів ППО – 176

літаків – 264

гелікоптерів – 226 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 009 (+6 за добу)

крилатих ракет – 246

кораблів/катерів – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 786 (+18 за добу)

спеціальної техніки – 131

Протягом минулої доби, 30 вересня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.