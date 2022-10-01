Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 1 жовтня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 5 9610 (+530 за добу)
- танків ‒ 2 354 (+16 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4 949 (+17 за добу)
- артилерійських систем – 1 397 (+6 за добу)
- РСЗВ – 336 (+3 за добу)
- засобів ППО – 176
- літаків – 264
- гелікоптерів – 226 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 009 (+6 за добу)
- крилатих ракет – 246
- кораблів/катерів – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 786 (+18 за добу)
- спеціальної техніки – 131
Протягом минулої доби, 30 вересня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.
- Українські військові, ймовірно, протягом наступних 72-х годин захоплять або оточать Лиман, що у Донецькій області.
- Станом на початок 220-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки противника неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара.