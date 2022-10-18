Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 18 жовтня 2022 року – у повномасштабній війні росіяни зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 65 850 (+530 за добу)
– танків ‒ 2 548 (+11 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 5 219 (+14 за добу)
– артилерійських систем – 1 622 (+23 за добу)
– РСЗВ – 372 (+6 за добу)
– засоби ППО ‒ 188 (+1 за добу)
– літаків – 268
– гелікоптерів – 242
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 276 (+35 за добу)
– крилаті ракети ‒ 318 (+2 за добу)
– кораблі/катери ‒ 16
– автомобільної техніки та автоцистерн – 3 985 (+16 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 144
- Станом на початок 237-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Берестове Харківської області; Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське та Мар’їнка Донецької області.