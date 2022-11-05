Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 5 листопада 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 75 440 (+600 за добу)
- танків ‒ 2 758 (+8 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5 601 (+21 за добу)
- артилерійських систем – 1 776 (+4 за добу)
- РСЗВ – 391
- засобів ППО – 202 (+1 за добу)
- літаків – 277
- гелікоптерів – 260 (+2 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 462 (+12 за добу)
- крилатих ракет – 399 (+2 за добу)
- кораблів/катерів – 16
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 184 (+10 за добу)
- спеціальної техніки – 155
Протягом минулої доби, 4 листопада, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.
- Минулої доби, 4 листопада, внаслідок злочинних дій російських військових у Донецькій області загинуло 3 мирних мешканців.
- 4 листопада, близько 16 години, на південному напрямку сили протиповітряної оборони України збили 2 крилаті ракети “Калібр”, 11 дронів-камікадзе “Shahed-136” та 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня.