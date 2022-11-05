В Україні триває 255-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 75 440 російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 5 листопада 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу – близько 75 440 (+600 за добу)

танків ‒ 2 758 (+8 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 5 601 (+21 за добу)

артилерійських систем – 1 776 (+4 за добу)

РСЗВ – 391

засобів ППО – 202 (+1 за добу)

літаків – 277

гелікоптерів – 260 (+2 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 462 (+12 за добу)

крилатих ракет – 399 (+2 за добу)

кораблів/катерів – 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 184 (+10 за добу)

спеціальної техніки – 155

Протягом минулої доби, 4 листопада, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.