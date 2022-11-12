В Україні триває 262-га доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 80 210 російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 12 листопада 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу – близько 80 210 (+810 за добу)

танків ‒ 2 838 (+24 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 5 730 (+34 за добу)

артилерійських систем – 1 829 (+12 за добу)

РСЗВ – 393

засобів ППО – 205

літаків – 278

гелікоптерів – 261

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 506 (+1 за добу)

крилатих ракет – 399

кораблів/катерів – 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 279 (+20 за добу)

спеціальної техніки – 160 (+1 за добу)

Станом на початок 262-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські воїни відбили 14 атак росіян на Харківщині, Донеччині та Луганщині. У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони України проводять стабілізаційні заходи.