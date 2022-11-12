Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 12 листопада 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 80 210 (+810 за добу)
- танків ‒ 2 838 (+24 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5 730 (+34 за добу)
- артилерійських систем – 1 829 (+12 за добу)
- РСЗВ – 393
- засобів ППО – 205
- літаків – 278
- гелікоптерів – 261
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 506 (+1 за добу)
- крилатих ракет – 399
- кораблів/катерів – 16
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 279 (+20 за добу)
- спеціальної техніки – 160 (+1 за добу)
Станом на початок 262-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські воїни відбили 14 атак росіян на Харківщині, Донеччині та Луганщині. У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони України проводять стабілізаційні заходи.
- Протягом ночі 12 листопада російські армійці обстрілювали Дніпропетровську область. Під вогнем опинились три громади у Нікопольському районі.
- Протягом повномасштабної війни військові РФ уразили понад 400 об’єктів критичної інфраструктури електро- та теплопостачання України. Водночас в уряді не виключають можливість нових ударів.