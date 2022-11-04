Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 4 листопада 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 74 840 (+840 за добу)
  • танків ‒ 2 750 (+16 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 5 580 (+28 за добу)
  • артилерійських систем – 1 772 (+17 за добу)
  • РСЗВ – 391 (+1 за добу)
  • засобів ППО – 201 (+3 за добу)
  • літаків – 277
  • гелікоптерів – 258
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 450 (+8 за добу)
  • крилатих ракет – 397
  • кораблів/катерів – 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 174 (+12 за добу)
  • спеціальної техніки – 155 (+1 за добу)

Станом на початок 254-ої доби повномасштабного російського вторгнення воїни ЗСУ відбили наступ окупантів у низці населених пунктах на Донеччині. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.