В Україні триває 254-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 74 840 російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 4 листопада 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу – близько 74 840 (+840 за добу)

танків ‒ 2 750 (+16 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 5 580 (+28 за добу)

артилерійських систем – 1 772 (+17 за добу)

РСЗВ – 391 (+1 за добу)

засобів ППО – 201 (+3 за добу)

літаків – 277

гелікоптерів – 258

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 450 (+8 за добу)

крилатих ракет – 397

кораблів/катерів – 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 174 (+12 за добу)

спеціальної техніки – 155 (+1 за добу)

Станом на початок 254-ої доби повномасштабного російського вторгнення воїни ЗСУ відбили наступ окупантів у низці населених пунктах на Донеччині. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.