Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 4 листопада 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 74 840 (+840 за добу)
- танків ‒ 2 750 (+16 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5 580 (+28 за добу)
- артилерійських систем – 1 772 (+17 за добу)
- РСЗВ – 391 (+1 за добу)
- засобів ППО – 201 (+3 за добу)
- літаків – 277
- гелікоптерів – 258
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 450 (+8 за добу)
- крилатих ракет – 397
- кораблів/катерів – 16
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 174 (+12 за добу)
- спеціальної техніки – 155 (+1 за добу)
Станом на початок 254-ої доби повномасштабного російського вторгнення воїни ЗСУ відбили наступ окупантів у низці населених пунктах на Донеччині. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.
- Цієї ночі, 4 листопада, у небі над Дніпропетровською областю було знищено 8 іранських БПЛА “Shahed-136”.
- Під ранок 4 листопада у Львівській області було збито іранський дрон-камікадзе “Shahed-136”.
- У місті Мар’їнка у Донецькій області більше не залишилось жодного цивільного мешканця. Всіх евакуювали до більш безпечних населених пунктів.