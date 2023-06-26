Джерела: Генштаб ЗСУ
Згідно з даними, за час широкомасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 26 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 225580 (+950),
- танків ‒ 4031 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7820 (+14) од,
- артилерійських систем – 4055 (+21) од,
- РСЗВ – 624 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 385 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1259 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6751(+16) од,
- спеціальна техніка ‒ 557 (+5)
Також авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 4 склади боєприпасів, станцію РЕБ, 10 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 3 важливих цілі противника.
- Триває чотириста вісімдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої країни. Ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках — протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.