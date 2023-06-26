В Україні триває 488-ма доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували вже понад 225 тисяч загарбників.

Джерела: Генштаб ЗСУ

Згідно з даними, за час широкомасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 26 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 225580 (+950),

танків ‒ 4031 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 7820 (+14) од,

артилерійських систем – 4055 (+21) од,

РСЗВ – 624 (+0) од,

засоби ППО ‒ 385 (+0) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10),

крилаті ракети ‒ 1259 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6751(+16) од,

спеціальна техніка ‒ 557 (+5)

Також авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 4 склади боєприпасів, станцію РЕБ, 10 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 3 важливих цілі противника.