Джерела: Генштаб ЗСУ

Згідно з даними, за час широкомасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 26 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 225580 (+950),
  • танків ‒ 4031 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7820 (+14) од,
  • артилерійських систем – 4055 (+21) од,
  • РСЗВ – 624 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 385 (+0) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 1259 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6751(+16) од,
  • спеціальна техніка ‒ 557 (+5)

Також авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 4 склади боєприпасів, станцію РЕБ, 10 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 3 важливих цілі противника.

  • Триває чотириста вісімдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої країни. Ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках — протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.