Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 15 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько (+580)
- танків ‒ 3759 (+3) од
- бойових броньованих машин ‒ 7336 (+11) од
- артилерійських систем – 3137 (+21) од
- РСЗВ – 562 (+0) од
- засоби ППО ‒ 316 (+2) од
- літаків – 308 (+0) од
- гелікоптерів – 294 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2720 (+24)
- крилаті ракети ‒ 973 (+3)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6034 (+16) од
- спеціальна техніка ‒ 407 (+3)
Також авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також нашими захисниками збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10” та знищено БпЛА “Supercam”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 7 важливих цілей противника.
- Триває чотириста сорок п’ята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої країни. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби, відбулось близько 30 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.