В Україні триває 446-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїни ЗСУ ліквідували понад 199 тисяч російських окупантів, з яких 580 - за останню добу.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 15 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько (+580)

танків ‒ 3759 (+3) од

бойових броньованих машин ‒ 7336 (+11) од

артилерійських систем – 3137 (+21) од

РСЗВ – 562 (+0) од

засоби ППО ‒ 316 (+2) од

літаків – 308 (+0) од

гелікоптерів – 294 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2720 (+24)

крилаті ракети ‒ 973 (+3)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 6034 (+16) од

спеціальна техніка ‒ 407 (+3)

Також авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також нашими захисниками збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10” та знищено БпЛА “Supercam”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 7 важливих цілей противника.