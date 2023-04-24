В Україні триває 425-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час Збройні сили України ліквідували понад 187 тисяч окупантів із РФ, з яких - 660 за останню добу.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 24 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 187080 (+660)

танків ‒ 3683 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 7139 (+8) од,

артилерійських систем – 2849 (+12) од,

РСЗВ – 539 (+0) од,

засоби ППО ‒ 289 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2413 (+11),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5753 (+23) од,

спеціальна техніка ‒ 339 (+0)

Також авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів. Також, збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Мерлін” та 1 – “Орлан-10”, а також 8 дронів-камікадзе типу “Ланцет”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 станції радіоелектронної боротьби противника.