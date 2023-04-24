Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 24 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 187080 (+660)
- танків ‒ 3683 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7139 (+8) од,
- артилерійських систем – 2849 (+12) од,
- РСЗВ – 539 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 289 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2413 (+11),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5753 (+23) од,
- спеціальна техніка ‒ 339 (+0)
Також авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів. Також, збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Мерлін” та 1 – “Орлан-10”, а також 8 дронів-камікадзе типу “Ланцет”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 станції радіоелектронної боротьби противника.
- Триває чотириста двадцять четверта доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито понад 45 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.