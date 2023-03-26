Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 26 березня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 170550 (+660)
- танків ‒ 3595 (+15) од
- бойових броньованих машин ‒ 6947 (+15) од
- артилерійських систем – 2631 (+8) од
- РСЗВ – 522 (+2) од
- засоби ППО ‒ 277 (+1) од
- літаків – 305 (+0) од
- гелікоптерів – 291 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+2)
- крилаті ракети ‒ 911 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5486 (+3) од
- спеціальна техніка ‒ 282 (+3)
Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників. Також наші захисники збили ворожі БпЛА типу “Орлан-10” та “Суперкам”. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили 3 пункти управління та 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.
- Оголошені Володимиром Путіним виробничі цілі близькі до мінімального рівня, необхідного для компенсації втрат Росії на полі бою. Повідомляється, що Росія втрачає 150 танків на місяць, тому їй доведеться виготовити 1350 танків протягом наступних дев’яти місяців, щоб залишатися на поточному рівні.
- Протягом минулої доби окупанти завдали 34 авіаційних та 4 ракетних удари, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед мирного населення.