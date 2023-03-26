В Україні триває 396-а доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїнами Збройних сил України було ліквідовано понад 170 тисяч російських армійців, з яких 660 - протягом останньої доби.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 26 березня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 170550 (+660)

танків ‒ 3595 (+15) од

бойових броньованих машин ‒ 6947 (+15) од

артилерійських систем – 2631 (+8) од

РСЗВ – 522 (+2) од

засоби ППО ‒ 277 (+1) од

літаків – 305 (+0) од

гелікоптерів – 291 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+2)

крилаті ракети ‒ 911 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5486 (+3) од

спеціальна техніка ‒ 282 (+3)

Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників. Також наші захисники збили ворожі БпЛА типу “Орлан-10” та “Суперкам”. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили 3 пункти управління та 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.