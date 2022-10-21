Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 100 російських окупантів

російсько-українська війна
01:01 Найманці ПВК «Вагнер» побудували протитанкове укріплення в районі окупованого Гірського: фото

21 жовтня

23:56 Херсонщина: російські війська завдали ударів по Бериславському району. Є загиблі та поранені
23:45 Сумщина: 21 жовтня росіяни 6 разів завдали ударів по території області
22:58 Росіяни хочуть знищити стінопис «Мілана» у Маріуполі, присвячений жертвам війни
21:52 Ексрадника Трампа засудили до 4 місяців ув’язнення за неповагу до Конгресу
21:13 Нардепка Южаніна розкритикувала створення нового «фонду» для лояльних до влади депутатів
20:33 Німецька компанія HENSOLDT передала Україні радіолокаційну станцію для IRIS-T
20:09 З 10 жовтня РФ завдала Україні збитків на мільярди доларів — Міненерго
19:52 РФ припинила діяльність так званих «органів влади» в Бериславі — Генштаб
19:36 Окупанти вивезли 46 дітей з Херсонщини до окупованого Сімферополя
18:54 Білорусь передала росіянам ще 24 танки — ЗМІ
18:40 У Бєлгородській області РФ — пожежа: росіяни заявляють про обстріл
18:20 У США оголосили про запровадження санкцій проти осіб та компаній, що незаконно передавали американські військові технології РФ
17:39 Balenciaga розірвала співпрацю з Каньє Вестом після його антисемітських та расистських заяв
Партнерський матеріал
17:06 Як зробити вірусне відео в TikTok
16:49 «В тіні України»: Kalush Orchestra та фінський гурт The Rasmus випустили пісню про війну в Україні
Партнерський матеріал
16:11 «Не святкуємо, а купуємо!» – святкова ініціатива від компанії «Біовіт»
15:58 У США обговорюють можливість перевірки підприємств Ілона Маска щодо нацбезпеки – Bloomberg
14:36 Україна запровадила систему обліку й контролю логістики НАТО – Міноборони
14:25 Десятьох експоліціянтів Харківщини підозрюють у держзраді
13:59 Росія може обійти обмеження цін на нафту від G7 – Reuters
13:41 Іран закликав своїх громадян виїхати з України
13:06 США оглянули уламки дронів-камікадзе, якими РФ атакує Україну – The Washington Post
13:00 СБУ відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранських дронів РФ
12:33 Єврокомісія надасть Україні додаткові 175 млн євро гуманітарної допомоги
11:38 Байден «стурбований» щодо подальшої допомоги Україні, якщо республіканці отримають більшість у Конгресі
11:07 Росіяни вдруге за сьогоднішній ранок обстріляли Харків
11:01 У Кривому Розі відключили від електропостачання 70 об’єктів, які порушили режим збереження електроенергії
10:43 За добу на Донеччині від рук окупантів загинуло двоє осіб
10:24 Правоохоронці затримали колаборанта, який допомагав окупантам втікати лісами від контрнаступу ЗСУ
10:08 Вранці окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю: поцілили у житлові будинки та інфраструктуру міста (ОНОВЛЕНО)
10:01 Наступ РФ із Білорусі малоймовірний, адже російські війська зосереджені в Україні – британська розвідка
09:31 Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 100 російських окупантів

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 100 російських окупантів

В Україні триває 240-ва доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже 66 750 російських загарбників, серед яких сотню - за останню добу.

П’ятниця, 21 жовтня 2022, 09:31
Підтримати

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Відповідно до оновлених даних, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 21 жовтня 2022 року – російські окупанти втратили (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 66 750 (+100 за добу)

– танків ‒ 2 573 (+6 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 5 258 (+3 за добу)

– артилерійських систем – 1 648 (+2 за добу)

– РСЗВ – 372

– засоби ППО ‒ 189

– літаків – 269

– гелікоптерів – 243 (+1 за добу)

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 325 (+14 за добу)

– крилаті ракети ‒ 329

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 006 (+1 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 147

Теги: Війна в Україні, втрати ворога, втрати росіян, Генштаб ЗСУ, ЗСУ, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook