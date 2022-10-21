Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 100 російських окупантів

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Відповідно до оновлених даних, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 21 жовтня 2022 року – російські окупанти втратили (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 66 750 (+100 за добу)
– танків ‒ 2 573 (+6 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 5 258 (+3 за добу)
– артилерійських систем – 1 648 (+2 за добу)
– РСЗВ – 372
– засоби ППО ‒ 189
– літаків – 269
– гелікоптерів – 243 (+1 за добу)
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 325 (+14 за добу)
– крилаті ракети ‒ 329
– кораблі/катери ‒ 16
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 006 (+1 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 147
- Завдяки інформації українців вдалося ліквідувати кількох російських генералів. Також пересічні громадяни посприяли знищенню сотень одиниць ворожої техніки.