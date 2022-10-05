Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, з час повномасштабної війни – з 24 лютого 2022 року по 5 жовтня 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 61 000 (+200 за добу)
- танків ‒ 2 435 (+11 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5 038 (+20 за добу)
- артилерійських систем – 1 414 (+7 за добу)
- РСЗВ – 341 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 177
- літаків – 266
- гелікоптерів – 232 (+4 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 032 (+4 за добу)
- крилаті ракети ‒ 246
- кораблі/катери ‒ 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 841 (+18 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 132 (+1 за добу)
Протягом минулої доби, 4 жовтня, найбільших втрат окупанти зазнали на двох напрямках – Краматорському та Криворізькому.
- Станом на початок 224-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Новомихайлівка та Вугледар.