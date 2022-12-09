російсько-українська війна
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Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 310 російських армійців

В Україні триває 289-та доба повномасштабного вторгнення. за цей період часу українські захисники ліквідували понад 93 тисяч російських армійців ат знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

П’ятниця, 9 грудня 2022, 10:16
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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, з початку повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 9 грудня 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 93 390 (+310 за добу)

– танків ‒ 2 937

– бойових броньованих машин ‒ 5 912 (+1 за добу)

– артилерійських систем – 1 926 (+1 за добу)

– РСЗВ – 395

– засоби ППО ‒ 211

– літаків – 281

– гелікоптерів – 264

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 603

– крилаті ракети ‒ 592

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 531 (+3 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 164 (+1 за добу)

Теги: бойові втрати ворога, втрати ворога, втрати росіян, Гентаб ЗСУ, ЗСУ;, російсько-українська війна

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