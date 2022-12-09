Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 310 російських армійців

В Україні триває 289-та доба повномасштабного вторгнення. за цей період часу українські захисники ліквідували понад 93 тисяч російських армійців ат знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, з початку повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 9 грудня 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 93 390 (+310 за добу)

– танків ‒ 2 937

– бойових броньованих машин ‒ 5 912 (+1 за добу)

– артилерійських систем – 1 926 (+1 за добу)

– РСЗВ – 395

– засоби ППО ‒ 211

– літаків – 281

– гелікоптерів – 264

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 603

– крилаті ракети ‒ 592

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 531 (+3 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 164 (+1 за добу)