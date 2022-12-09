Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 310 російських армійців

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, з початку повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 9 грудня 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 93 390 (+310 за добу)
– танків ‒ 2 937
– бойових броньованих машин ‒ 5 912 (+1 за добу)
– артилерійських систем – 1 926 (+1 за добу)
– РСЗВ – 395
– засоби ППО ‒ 211
– літаків – 281
– гелікоптерів – 264
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 603
– крилаті ракети ‒ 592
– кораблі/катери ‒ 16
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 531 (+3 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 164 (+1 за добу)
- Українські військові протягом листопада знищили 16 970 російських солдатів. Це найбільша кількість за весь час повномасштабної війни.