В Україні триває 246-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 69 тисяч російських окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 27 жовтня 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 69 220 (+320 за добу)

– танків ‒ 2 631 (+3 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 5 364 (+13 за добу)

– артилерійських систем – 1 690 (+4 за добу)

– РСЗВ – 379

– засоби ППО ‒ 192

– літаків – 271

– гелікоптерів – 249 (+1 за добу)

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 398 (+19 за добу)

– крилаті ракети ‒ 351 (+1 за добу

– кораблі /катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 078 (+2 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 150 (+1 за добу)