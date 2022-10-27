Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 27 жовтня 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 69 220 (+320 за добу)
– танків ‒ 2 631 (+3 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 5 364 (+13 за добу)
– артилерійських систем – 1 690 (+4 за добу)
– РСЗВ – 379
– засоби ППО ‒ 192
– літаків – 271
– гелікоптерів – 249 (+1 за добу)
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 398 (+19 за добу)
– крилаті ракети ‒ 351 (+1 за добу
– кораблі /катери ‒ 16
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 078 (+2 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 150 (+1 за добу)
- Станом на початок 246-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські воїни відбили наступ окупантів у низці населених пунктів Луганщини та Донеччини.