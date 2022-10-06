Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 6 жовтня 2022 року – у війні проти України війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 61 330 (+330 за добу)
  • танків ‒ 2 449 (+14 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 5 064 (+26 за добу)
  • артилерійських систем – 1 424 (+10 за добу)
  • РСЗВ – 344 (+3 за добу)
  • засоби ППО ‒ 177
  • літаків – 266
  • гелікоптерів – 232
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 047 (+15 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 246
  • кораблі/катери ‒ 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 854 (+13 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 134 (+2 за добу)

Протягом минулої доби, 5 жовтня, російські окупанти зазнали найбільших втрат одразу на трьох напрямках – Краматорському, Авдіївському та Криворізькому.