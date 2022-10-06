В Україні триває 225-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 61,3 тисячі російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 6 жовтня 2022 року – у війні проти України війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 61 330 (+330 за добу)

танків ‒ 2 449 (+14 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 5 064 (+26 за добу)

артилерійських систем – 1 424 (+10 за добу)

РСЗВ – 344 (+3 за добу)

засоби ППО ‒ 177

літаків – 266

гелікоптерів – 232

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 047 (+15 за добу)

крилаті ракети ‒ 246

кораблі/катери ‒ 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 854 (+13 за добу)

спеціальна техніка ‒ 134 (+2 за добу)

Протягом минулої доби, 5 жовтня, російські окупанти зазнали найбільших втрат одразу на трьох напрямках – Краматорському, Авдіївському та Криворізькому.