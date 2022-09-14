Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 14 вересня 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
особового складу ‒ близько 53 640 (+350 за добу)
танків ‒ 2180 (+5 за добу)
бойових броньованих машин ‒ 4 665 (+3 за добу)
артилерійських систем – 1 290 (+11 за добу)
РСЗВ – 311
засоби ППО ‒ 167 (+2 за добу)
літаків – 246 (+2 за добу)
гелікоптерів – 215 (+ 2 за добу)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+4 за добу)
крилаті ракети ‒ 233
кораблі/катери ‒ 15
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 501 (+32 за добу)
спеціальна техніка ‒ 120 (+3 за добу)
Протягом минулої доби, 13 вересня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на двох напрямках – Харківському та Донецькому.
- Станом на початок 203-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.