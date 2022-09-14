В Україні триває 203-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували понад 53 тисяч окупантів з РФ.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 14 вересня 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 53 640 (+350 за добу)

танків ‒ 2180 (+5 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4 665 (+3 за добу)

артилерійських систем – 1 290 (+11 за добу)

РСЗВ – 311

засоби ППО ‒ 167 (+2 за добу)

літаків – 246 (+2 за добу)

гелікоптерів – 215 (+ 2 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+4 за добу)

крилаті ракети ‒ 233

кораблі/катери ‒ 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 501 (+32 за добу)

спеціальна техніка ‒ 120 (+3 за добу)

Протягом минулої доби, 13 вересня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на двох напрямках – Харківському та Донецькому.