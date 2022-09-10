Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, за період повномасштабного протистояння – з 24 лютого 2022 року по 10 вересня 2022 року – війська окупантів втратити(дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 52 250 (+350 за добу)
- танків ‒ 2136 (+14 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4584 (+9 за добу)
- артилерійських систем – 1259 (+22 за добу)
- РСЗВ – 311 (+5 за добу)
- засоби ППО ‒ 162 (+3 за добу)
- літаків – 239
- гелікоптерів – 212 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 898 (+10 за добу)
- крилаті ракети ‒ 215 (+1 за добу)
- кораблі/катери ‒ 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 (+27 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 116 (+2 за добу)
Протягом минулої доби, 9 вересня, російські війська зазнали найбільших втрат на двох напрямках: Харківському та Донецькому.
- Станом на початок 199-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Первомайське. За останні два дні було звільнено від окупантів понад 1000 квадратних кілометрів української території.