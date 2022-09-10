В Україні триває 199-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період час війська РФ зазнали чималих втрат серед особового складу.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за період повномасштабного протистояння – з 24 лютого 2022 року по 10 вересня 2022 року – війська окупантів втратити(дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 52 250 (+350 за добу)

танків ‒ 2136 (+14 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4584 (+9 за добу)

артилерійських систем – 1259 (+22 за добу)

РСЗВ – 311 (+5 за добу)

засоби ППО ‒ 162 (+3 за добу)

літаків – 239

гелікоптерів – 212 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 898 (+10 за добу)

крилаті ракети ‒ 215 (+1 за добу)

кораблі/катери ‒ 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 (+27 за добу)

спеціальна техніка ‒ 116 (+2 за добу)

Протягом минулої доби, 9 вересня, російські війська зазнали найбільших втрат на двох напрямках: Харківському та Донецькому.