В Україні триває 192-га доба повномасштабного російського вторгнення. за цей час воїни ЗСУ ліквідували вже понад 49 тисяч загарбників

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 3 вересня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ зазнала таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу – близько 49 050 (+350 за добу)

танків ‒ 2034 (+25 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4403 (+37 за добу)

артилерійських систем – 1134 (+8 за добу)

РСЗВ – 293 (+4 за добу)

засоби ППО – 153

літаків – 235 (+1 за добу)

гелікоптерів – 205

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+11 за добу)

крилаті ракети – 203 (+5 за добу)

кораблі/катери – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21 за добу)

спеціальна техніка – 105

Протягом минулої доби, 2 вересня, найбільших втрат росіяни зазнали одразу на двох напрямках: Донецькому та Криворізькому.