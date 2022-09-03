Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 3 вересня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ зазнала таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 49 050 (+350 за добу)
- танків ‒ 2034 (+25 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4403 (+37 за добу)
- артилерійських систем – 1134 (+8 за добу)
- РСЗВ – 293 (+4 за добу)
- засоби ППО – 153
- літаків – 235 (+1 за добу)
- гелікоптерів – 205
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+11 за добу)
- крилаті ракети – 203 (+5 за добу)
- кораблі/катери – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21 за добу)
- спеціальна техніка – 105
Протягом минулої доби, 2 вересня, найбільших втрат росіяни зазнали одразу на двох напрямках: Донецькому та Криворізькому.
- Станом на початок 192-ої доби повномасштабного російського вторгнення, ЗСУ відбили наступ окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка, Времівка, Високопілля та Потьомкіне.