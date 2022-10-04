Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, за період повномасштабного вторгнення РФ в Україну – з 24 лютого 2022 року по 4 жовтня 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 60 800 (+370 за добу)
- танків ‒ 2 424 (+44 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5 018 (+27 за добу)
- артилерійських систем – 1 407 (+2 за добу)
- РСЗВ – 340 (+2 за добу)
- засоби ППО ‒ 177 (+1 за добу)
- літаків – 266 (+1 за добу)
- гелікоптерів – 228
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 028 (+2 за добу)
- крилаті ракети ‒ 246
- кораблі/катери ‒ 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 823 (+12 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 131
Протягом минулої доби, 3 жовтня, російські окупанти зазнали найбільших втрат на двох напрямках – Краматорському та Бахмутському.
- Станом на початок 223-ої доби повномасштабного російського вторгнення воїни ЗСУ України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Майорськ, Спірне, Озерянівка, Бахмутське, Кам’янка та Тернові Поди.