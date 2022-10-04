В Україні триває 223-тя доба повномасштабної російсько-української війни. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували вже майже 61 тисячу російських окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за період повномасштабного вторгнення РФ в Україну – з 24 лютого 2022 року по 4 жовтня 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 60 800 (+370 за добу)

танків ‒ 2 424 (+44 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 5 018 (+27 за добу)

артилерійських систем – 1 407 (+2 за добу)

РСЗВ – 340 (+2 за добу)

засоби ППО ‒ 177 (+1 за добу)

літаків – 266 (+1 за добу)

гелікоптерів – 228

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 028 (+2 за добу)

крилаті ракети ‒ 246

кораблі/катери ‒ 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 823 (+12 за добу)

спеціальна техніка ‒ 131

Протягом минулої доби, 3 жовтня, російські окупанти зазнали найбільших втрат на двох напрямках – Краматорському та Бахмутському.