Про це інформує пресслужба Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 67470 (+400) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2584 (+5) од;

бойових броньованих машин ‒ 5284 (+18) од;

артилерійських систем – 1667 (+14) од;

РСЗВ – 374 (+1) од;

засоби ППО ‒ 189 (+0) од;

літаків – 270 (+0) од;

гелікоптерів – 245 (+2) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20);

крилаті ракети ‒ 350 (+21);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4039 (+18) од;

спеціальна техніка  ‒ 148 (+0).

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine | Facebook