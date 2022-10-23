Про це інформує пресслужба Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 67470 (+400) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2584 (+5) од;
бойових броньованих машин ‒ 5284 (+18) од;
артилерійських систем – 1667 (+14) од;
РСЗВ – 374 (+1) од;
засоби ППО ‒ 189 (+0) од;
літаків – 270 (+0) од;
гелікоптерів – 245 (+2) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20);
крилаті ракети ‒ 350 (+21);
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 4039 (+18) од;
спеціальна техніка ‒ 148 (+0).
- Розпочалася двісті сорок друга доба протистояння російському широкомасштабному вторгненню.Протягом останньої доби, 22 жовтня, ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.
- Цієї ночі ЗСУ успішно нейтралізували іранські ударні дрони-камікадзе, якими ворог атакував південь країни.
- Російська кампанія націлювання на українську енергетичну інфраструктуру створює гуманітарну трагедію, не змінюючи суттєво ситуації на полі бою, і російські виправдання для таких ударів стають дедалі слабшими та менш переконливими.