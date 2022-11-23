Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабного протистояння – з 24 лютого 2022 років по 23 листопада 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 85 410 (+410 за добу)
- танків ‒ 2 897 (+2 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5 832 (+5 за добу)
- артилерійських систем – 1 887 (+5 за добу)
- РСЗВ – 395
- засоби ППО ‒ 209
- літаків – 278
- гелікоптерів – 261
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537
- крилаті ракети ‒ 480
- кораблі/катери ‒ 16
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 396 (+3 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 161
Протягом минулої доби, 22 листопада, найбільших втрат російські загарбники зазнали одразу на трьох напрямках – Авдіївському, Бахмутському та Лиманському.
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