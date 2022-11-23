В Україні триває 273-тя доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу ЗСУ ліквідували понад 85 тисяч окупантів та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабного протистояння – з 24 лютого 2022 років по 23 листопада 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 85 410 (+410 за добу)

танків ‒ 2 897 (+2 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 5 832 (+5 за добу)

артилерійських систем – 1 887 (+5 за добу)

РСЗВ – 395

засоби ППО ‒ 209

літаків – 278

гелікоптерів – 261

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537

крилаті ракети ‒ 480

кораблі/катери ‒ 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 396 (+3 за добу)

спеціальна техніка ‒ 161

Протягом минулої доби, 22 листопада, найбільших втрат російські загарбники зазнали одразу на трьох напрямках – Авдіївському, Бахмутському та Лиманському.