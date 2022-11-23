Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабного протистояння – з 24 лютого 2022 років по 23 листопада 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 85 410 (+410 за добу)
  • танків ‒ 2 897 (+2 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 5 832 (+5 за добу)
  • артилерійських систем – 1 887 (+5 за добу)
  • РСЗВ – 395
  • засоби ППО ‒ 209
  • літаків – 278
  • гелікоптерів – 261
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537
  • крилаті ракети ‒ 480
  • кораблі/катери ‒ 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 396 (+3 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 161

Протягом минулої доби, 22 листопада, найбільших втрат російські загарбники зазнали одразу на трьох напрямках – Авдіївському, Бахмутському та Лиманському.