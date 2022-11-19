В Україні триває 269-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 83 880 російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 19 листопада 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу – близько 83 880 (+420 за добу)

танків ‒ 2 885 (+6 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 5 815 (+7 за добу)

артилерійських систем – 1 867 (+2 за добу)

РСЗВ – 393

засобів ППО – 209

літаків – 278

гелікоптерів – 261

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 536

крилатих ракет – 480

кораблів/катерів – 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 368 (+2 за добу)

спеціальної техніки – 161

Станом на початок 269-ої доби повномасштабного російського вторгнення українські захисники відбили шість атак окупантів у населених пунктах Донеччини.