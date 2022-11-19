Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 19 листопада 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 83 880 (+420 за добу)
- танків ‒ 2 885 (+6 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5 815 (+7 за добу)
- артилерійських систем – 1 867 (+2 за добу)
- РСЗВ – 393
- засобів ППО – 209
- літаків – 278
- гелікоптерів – 261
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 536
- крилатих ракет – 480
- кораблів/катерів – 16
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 368 (+2 за добу)
- спеціальної техніки – 161
Станом на початок 269-ої доби повномасштабного російського вторгнення українські захисники відбили шість атак окупантів у населених пунктах Донеччини.
- У Російській Федерації зростуть витрати на “національну оборону” у 2023 році на 40%.
- Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що російська влада готується продовжувати мобілізацію у РФ навіть попри те, що зараз триває ще осінній призов. Це призведе до ще більшого навантаження на апарат формування збройних сил і лише зашкодить військовому потенціалу як призовників, так і мобілізованих.