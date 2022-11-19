Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 19 листопада 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 83 880 (+420 за добу)
  • танків ‒ 2 885 (+6 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 5 815 (+7 за добу)
  • артилерійських систем – 1 867 (+2 за добу)
  • РСЗВ – 393
  • засобів ППО – 209
  • літаків – 278
  • гелікоптерів – 261
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 536
  • крилатих ракет – 480
  • кораблів/катерів – 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 368 (+2 за добу)
  • спеціальної техніки – 161

Станом на початок 269-ої доби повномасштабного російського вторгнення українські захисники відбили шість атак окупантів у населених пунктах Донеччини.