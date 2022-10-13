В Україні триває 232-га доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували вже 63 800 російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

У відомстві наголосили, що напередодні скоригували дані щодо втрат окупантів, адже у зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника.

“Зараз інформація публікується за звичайним алгоритмом – до скоригованих даних додано втрати ворога за попередню добу”, – наголосили у Генштабі.

Таким чином, за період повномасштабної війни – з 24 лютого 2022 року по 13 жовтня 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 63 800 (+420 за добу)

танків ‒ 2 511 (+6 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 5 167 (+11 за добу)

артилерійських систем – 1 556 (+117 за добу)

РСЗВ – 357 (+ 2 за добу)

засоби ППО ‒ 183

літаків – 268

гелікоптерів – 240 (+6 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 182 (+33 за добу)

крилаті ракети ‒ 315

кораблі/катери ‒ 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 935 (+9 за добу)

спеціальна техніка ‒ 140

Протягом минулої доби, 12 жовтня, росіяни зазнали найбільших втрат одразу на двох напрямках – Краматорському та Криворізькому.