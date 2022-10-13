Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
У відомстві наголосили, що напередодні скоригували дані щодо втрат окупантів, адже у зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника.
“Зараз інформація публікується за звичайним алгоритмом – до скоригованих даних додано втрати ворога за попередню добу”, – наголосили у Генштабі.
Таким чином, за період повномасштабної війни – з 24 лютого 2022 року по 13 жовтня 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 63 800 (+420 за добу)
- танків ‒ 2 511 (+6 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5 167 (+11 за добу)
- артилерійських систем – 1 556 (+117 за добу)
- РСЗВ – 357 (+ 2 за добу)
- засоби ППО ‒ 183
- літаків – 268
- гелікоптерів – 240 (+6 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 182 (+33 за добу)
- крилаті ракети ‒ 315
- кораблі/катери ‒ 16
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 935 (+9 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 140
Протягом минулої доби, 12 жовтня, росіяни зазнали найбільших втрат одразу на двох напрямках – Краматорському та Криворізькому.
- Станом на початок 232-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут та Мар’їнка.