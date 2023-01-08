Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.23 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 11 1170 (+430) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 3069 (+3) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 6130 (+5) од;
  • артилерійських систем – 2065 (+3) од;
  • РСЗВ – 431 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 217 (+0) од;
  • літаків – 285 (+0) од;
  • гелікоптерів – 272 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5);
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4801 (+3) од;
  • спеціальна техніка ‒ 183 (+1).

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine