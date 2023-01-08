Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 11 1170 (+430) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 3069 (+3) од;
- бойових броньованих машин ‒ 6130 (+5) од;
- артилерійських систем – 2065 (+3) од;
- РСЗВ – 431 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 217 (+0) од;
- літаків – 285 (+0) од;
- гелікоптерів – 272 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5);
- крилаті ракети ‒ 723 (+0);
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4801 (+3) од;
- спеціальна техніка ‒ 183 (+1).
- На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів – тепер там транслюється лише російське телебачення. Попри оголошений так званий “режим припинення вогню” до Різдва, Росія завдала 9 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснила 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
- З початку повномасштабної російсько-української війни поліціянти відкрили 57 357 кримінальних проваджень щодо злочинів військових РФ та їхніх спільників.
- Російський противник продовжує зазнавати втрати у розв’язаній собою ж війні. 5 січня з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг з рефрижераторами, повними мертвих росіян.