Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 1 вересня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російська армія зазнала таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 48 350 (+450 за добу)
- танків ‒ 1997 (+23 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4345 (+33 за добу)
- артилерійських систем – 1115 (+24 за добу)
- РСЗВ – 287 (+2 за добу)
- засоби ППО – 153 (+1 за добу)
- літаків – 234
- гелікоптерів – 205 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 851 (+2 за добу)
- крилаті ракети – 196
- кораблі/катери – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3239 (+3 за добу)
- спеціальна техніка – 104 (+1 за добу)
Протягом минулої доби, 31 серпня, російські окупанти зазнали найбільших втрат одразу на двох напрямках: Донецькому та Курахівському.
- Станом на початок 190-ої доби повномасштабного російського вторгнення, окупанти продовжують обстрілювати українські населені пункти та намагаються вести подальші наступальні дії поблизу Веселої Долини та Зайцевого. Наступальні дії росіян поблизу Водяного були успішно відбиті воїнами ЗСУ,