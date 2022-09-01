Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 1 вересня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російська армія зазнала таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 48 350 (+450 за добу)
  • танків ‒ 1997 (+23 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 4345 (+33 за добу)
  • артилерійських систем – 1115 (+24 за добу)
  • РСЗВ – 287 (+2 за добу)
  • засоби ППО – 153 (+1 за добу)
  • літаків – 234
  • гелікоптерів – 205 (+1 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 851 (+2 за добу)
  • крилаті ракети – 196
  • кораблі/катери – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3239 (+3 за добу)
  • спеціальна техніка – 104 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 31 серпня, російські окупанти зазнали найбільших втрат одразу на двох напрямках: Донецькому та Курахівському.