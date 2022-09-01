В Україні триває 190-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період воїни ЗСУ ліквідували вже понад 48 тисяч окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 1 вересня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російська армія зазнала таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу – близько 48 350 (+450 за добу)

танків ‒ 1997 (+23 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4345 (+33 за добу)

артилерійських систем – 1115 (+24 за добу)

РСЗВ – 287 (+2 за добу)

засоби ППО – 153 (+1 за добу)

літаків – 234

гелікоптерів – 205 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 851 (+2 за добу)

крилаті ракети – 196

кораблі/катери – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3239 (+3 за добу)

спеціальна техніка – 104 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 31 серпня, російські окупанти зазнали найбільших втрат одразу на двох напрямках: Донецькому та Курахівському.