Джерело: Генеральний штаб ЗСУ.
За оновленими даними, від початку широкомасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 4 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 209940 (+470),
- танків ‒ 3837 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7512 (+10) од,
- артилерійських систем – 3555 (+22) од,
- РСЗВ – 583 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 344 (+2) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3175 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1132 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6305 (+16) од,
- спеціальна техніка ‒ 479 (+4).
Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, а також 6 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Нашими захисниками було знищено 6 ворожих розвідувальних БпЛА, а також 2 ударних БпЛА типу “Ланцет”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 6 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та 3 склади боєприпасів противника.
- У ніч з 3 на 4 червня росіяни вкотре атакували Україну. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони.
- Власник приватної військової компанії “Вагнер” Євген Пригожин став поширювати наратив щодо відправлення своїх найманців до Бєлгородської області Росії навіть без їхньої згоди. Імовірно, ватажок ПВК робить це з метою піару та перенаправлення “вагнерівців” у регіон із відносно меншим масштабом бойових дій.
- У ніч з 3 на 4 червня російські війська в черговий раз здійснили атаку України ракетами та дронами-камікадзе. За попередньою інформацією, до столиці не долетіла жодна повітряна ціль.